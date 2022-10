Casal é multado em R$ 10 mil após tingir cachoeira de azul em chá revelação

Por Estadão - Estadão 18

A Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) aplicou uma multa de R$ 10 mil pelo lançamento de uma substância azul nas águas da cachoeira Queima-pé, que fica no município de Tangará da Serra, em Mato Grosso.

A infração foi cometida durante um chá de bebê revelação que um casal fez no dia 25 de setembro. Um familiar dos pais da criança quem fez a ação e prestou esclarecimentos. Ele informou que o elemento que foi jogado na cachoeira é um corante usado para tingimento de cascatas e piscinas chamado “Lago Azul”.

O ato é descrito pelo artigo 62 do decreto federal 6514/2008 como infração ambiental. “Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”.

O caso viralizou nas redes sociais com um casal que escolheu a cachoeira para realizar o chá revelação e dizer aos amigos e familiares que estavam à espera de um menino. As águas da cascata foram tingidas de azul e por causa disso eles foram bastante criticados na internet pelo excesso de criatividade e falta de prudência com a natureza.

O vídeo com o conteúdo foi apagado devido à repercussão negativa da ação.

Jéssica Lopez, especial para o Estadão

