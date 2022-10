Casal de bombeiros do Espírito Santo encanta a web com ensaio fotográfico

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 43

O pátio do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, em Vitória, no Espírito Santo, foi cenário de um lindo ensaio fotográfico de gestante. As fotos, que encantaram a web, foram protagonizadas pela capitão Gabriela Andrade, pelo marido dela, também capitão da instituição, Heitor Lube, e um “mini oficial” muito fofo: o Theo, primeiro filho do casal, de 3 aninhos. A família está à espera do Matheus.

A descoberta da gravidez veio quando família estava em meio a um intercâmbio em Portugal, onde Gabriela estava trabalhando como guarda-vidas temporariamente. Os testes físicos e teóricos eram de alta performance, ou seja, não havia fatores facilitadores para os alunos que disputavam as poucas vagas. Antes de ir para Portugal, a família passou por sete cidades, no Canadá.

“A vinda do Matheus foi uma grande surpresa para nós. Depois do Canadá, fomos para Portugal, onde aproveitei para trabalhar e conhecer o serviço por lá. Ao mesmo tempo, fazíamos bastante turismo durante as folgas. Fiz todas as provas e testes físicos do curso de “nadador salvador”, sem saber que estava grávida. Foram testes super difíceis e com alto índice de reprovação, inclusive por homens. E eu grávida consegui passar”, destacou.

A bombeiro militar trabalhou por algumas semanas, até que fez o teste de gravidez, que teve resultado positivo. Depois da descoberta, a família decidiu voltar para o Brasil.

A história de amor do casal que começou no Corpo de Bombeiros

O casal de oficiais tem uma história de amor muito curiosa, que começou em 2011. Gabriela e Heitor fizeram o primeiro concurso do Corpo de Bombeiros juntos. Ele, que é natural de Guaçuí, passou, mas ela infelizmente não. Heitor foi enviado para a escola de formação dos bombeiros em Minas Gerais.

Dois anos depois, Gabriela, que nasceu e vive em Vitória, passou num outro concurso do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, e foi enviada para o treinamento no Paraná. Durante a formação, o casal começou a namorar à distância. O relacionamento durou quatro anos, até que chegou ao fim.

Segundo Gabriela, três anos depois de terem dado um ponto final no namoro, ela reencontrou o, então, ex-namorado, que à época comandava o Batalhão de Guaçuí. Eles passaram a conviver durante um curso ofertado pelo Estado e, ali, tiveram certeza de que ainda se amavam.

“Ficamos três anos sem sequer nos falar. Ninguém imaginava, ou cogitava, uma possível volta depois desse tempo. Mas no fundo, nós sempre nos amamos e, mesmo tendo tido outros relacionamentos, não conseguimos esquecer um ao outro”, conta. Agora, a família aumentou e o primogênito está na expectativa para a chegada do irmãozinho.

