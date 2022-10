Casagrande visita Iconha e fala da criação da linha de financiamento para a Região Sul

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

A cidade de Iconha, que foi reconstruída pelo governador Renato Casagrande (PSB-40) após as chuvas de 2020, recebeu o candidato à reeleição com muito carinho na manhã desta sexta-feira (14). Casagrande caminhou pelas ruas da cidade e apresentou à população a criação de uma linha de financiamento exclusiva para o Sul do Espírito Santo com o objetivo de equilibrar o desenvolvimento das regiões e empresas no estado, a DesenvolvES.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O novo mecanismo financeiro é disponibilizado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) para atendimento ao empresariado do interior capixaba, em especial, o da região Sul. São inicialmente R$ 135 milhões em crédito, com condições operacionais atrativas aos empresários e com objetivo de equiparar às oferecidas na região Norte, atendidas pela Superintendência do desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Casagrande falou sobre a linha de financiamento lançada esta semana.

“Temos um plano de desenvolvimento para o Sul do Estado, que envolve a criação desta linha de financiamento com desconto na taxa selic para dar as mesmas condições que o Norte tem através da Sudene. A princípio será para área induatrial, mas irá se expandir. É fundamental colocar todas as Regiões do Estado nas mesmas condições para que se desenvolvam por igual. Também vamos apoiar o turismo desta região para que possamos dar um salto na geração de emprego e renda. Além desse programa que lançamos nesta semana, temos várias obras para que, com apoio do serviço público, atrair mais investimentos privados e podermos gerar empregos e renda para os capixabas”, disse.

A linha de financiamento DesenvolvES atende empresas de municípios localizados no interior do Espírito Santo, exceto os atendidos pela Sudene e aos da Grande Vitória (Cariacica, Viana, Vila Velha, Vitória e Serra). O programa foi lançado nesta quinta-feira (13), em Cachoeiro de Itapemirim. A DesenvolvES tem o objetivo de alavancar um crescimento saudável a partir de ações equilibradas, de distribuição igualitária de recursos para as cidades capixabas.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].