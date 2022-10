Casagrande se reúne com pastores e lideranças evangélicas e reafirma compromisso com princípios familiares

Por Redação - Redação 26

Candidato à reeleição, Renato Casagrande (PSB-40), ao lado da Primeira-dama, Virginia Casagrande, participou de um grande encontro com pastores e lideranças evangélicas em um cerimonial de Vitória na manhã deste sábado (22). Estiveram presentes lideranças de diversas Convenções como Confradeesto, Cadeeso, Comadeeso, Ciemades e Cemades, Igreja Batista, Ceades e Igreja do Evangélio Quadrangular, além dos prefeitos Euclério Sampaio (Cariacica), Sérgio Vidigal (Serra) e Wanderson Bueno (Viana). A vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfani, e o deputado estadual Pastor Marcos Mansur também estiveram presentes.

Casagrande reafirmou seus compromissos com os princípios familiares e da administração pública. Um exemplo neste mandato foram as quase 200 igrejas que receberam cursos do QualificarES, em 20 municípios. Foram mais de 20 mil pessoas qualificadas só na igreja.

“Sou fiel aos meus princípios, à minha família, e sou nascido na Igreja Católica. Temos a mesma fé e um só Deus. Tenho fidelidade aos princípios da administração pública, da transparência, da seriedade e do diálogo. Além de ser família, de ser cristão, você precisa levar para política o que você prega na sua família e na sua igreja. Tem gente que acha que na política vale tudo. Não vale. A política é uma extensão da sua vida, não é um mundo paralelo. Vocês sabem como é importante ser quem você realmente é. Sempre fui do mesmo partido e tenho certeza que em alguma eleição vocês já votaram em mim em algum momento. Fui deputado estadual, federal, senador e governador pelo mesmo partido. Nunca me viram diminuindo, menosprezando ou fazendo qualquer ato que pudesse diminuir o papel das igrejas”, disse Casagrande.

“Segundo turno são apenas dois projetos. Na hora da campanha, tem uns que viram santo. Bom analisar a história de vida e de trabalho. Eu ajudei a retirar o crime organizado das instituições públicas. E hoje o Espírito Santo é o Estado mais organizado do Brasil e com capacidade para responder às crises, como foi no caso das chuvas e da pandemia. Peço confiança no trabalho que vocês ja conhecem. Mas peço voto por aquilo que também iremos fazer. Outro governo são novos desafios, nova equipe, vamos corrigir os erros e aperfeiçoar o que vem dando certo. Meu compromisso é governar com o presidente que for eleito. Já governei com a Dilma e com Bolsonaro. O presidente não vai governar o Espírito Santo, mas vai ajudar muito. Quem governa o Estado é o governador. Pode ter certeza que assim como fiz nos dois mandatos, vou continuar trabalhando em parceria com o presidente para que possamos fazer o Estado e o Brasil crescerem juntos. A nossa parte a gente tem que fazer. Até o dia 30 vamos pedir voto e manter a minha linha, serenidade e responsabilidade. Este Estado já me deu muita coisa e quero continuar retribuindo”, afirmou

Confira os depoimentos:

Sérgio Vidigal: A gente tem que ter muita reflexão. O governador falou para vocês e falou de suas qualidades. Não precisa desconstruir ninguém. As obras de Casagrande têm sido feitas para chegar em quem mais precisa. É importante eleger um governador que conheça o Estado e que tenha compromisso. É preciso melhorar a saúde, educação e mobilidade urbana. E daí você vê a importância do Casagrande, que olha para quem mais necessita.

Euclério Sampaio: Hoje Cariacica vive um momento de mudança como aconteceu na Serra. Nesse primeiro momento agradeço a Deus, e em segundo lugar, a Renato Casagrande. Cada pedra que a gente coloca em Cariacica, tem um dedo do meu governador. Vejo essa briga insana da direita com a esquerda. A mulher de César é honesta, mas não basta, ela precisa demonstrar. E o Renato Casagrande está tendo que demonstrar sua honestidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem conhece a verdade dos dois projetos, não tem dúvida, vai de 40.

Wanderson Bueno: Mesmo Viana estando bem, não conseguimos fazer tudo, e por isso é importante ter parcerias como temos com o Governador Casagrande. Em 21 meses de meu mandato, o governador Casagrande destinou quase 200 milhões de reais para a cidade. Vou até pedir para o Euclério e o Vidigal nem falar dos investimentos de Cariacica e Serra, senão vou pedir mais ao governador (risos). Viana nunca teria condições de fazer essas obras e atender essas famílias mais necessitadas, por isso sou grato ao governador Casagrande.

Capitã Estéfani: O que está em jogo é o futuro do nosso Estado. Eu passei pela manifestação de 2017 e a cada dia eu tenho a convicção de ter feito a melhor escolha de apoiar o Governador Casagrande. As pessoas estão vendo as coisas de forma errada e eu não poderia ficar quieta. Conversei com Casagrande, que me disse que se apoiar ele fosse me trazer problemas, eu poderia ficar neutra. Em nenhum momento ele me ligou me pressionando, como o outro lado ficou fazendo. As minhas decisões são sempre equilibradas e pautadas na razão. Eu conheço o seu trabalho e sei o quanto o senhor investiu na segurança pública. Casagrande investiu em salário sim, e em infraestrutura e equipamentos.

Marcos Mansur: Quero dar um testemunho da minha relação com o governo de Renato Casagrande. O governador é extremamente acessível e não é de agora, é desde o primeiro mandato, diferente de outra liderança que não quero citar o nome aqui. Nesse pacote ideológico, muitos querem colocar uma pecha que não cabe ao governador. O Palácio Anchieta estava aberto às igrejas. Participei de vários cultos no Palácio. A cereja do bolo foi a Lei da Liberdade Religiosa, que o governador prontamente abraçou o projeto e sancionou a lei. Art. 26 que diz que é vedado, ao Estado e às entidades externas, interferências no que diz respeito aos seus estatutos, à sua liturgia, sua doutrinas, aos seus usos e costumes. O Espírito Santo é um dos Estados que está na vanguarda na questão religiosa. A relação que Casagrande tem com as igrejas é a melhor possível.

