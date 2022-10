Casagrande reúne apoio de lideranças de todos os campos ideológicos

Por Redação - Redação 29

Renato Casagrande (PSB-40) é o candidato mais preparado para dialogar com todos os setores do Espírito Santo. O projeto de Renato Casagrande (PSB-40) para continuar desenvolvendo o estado reúne apoio de todos os campos ideológicos.

Isso foi confirmado nas urnas pelos capixabas e também em vídeos e manifestações nas redes sociais por parte de lideranças como os três senadores da república, Marcos do Val, Rose de Freitas e Fabiano Contarato, os deputados federais Felipe Rigoni, Da Vitória, Helder Salomão e Paulo Foletto; os deputados federais eleitos, Gilson Daniel, Victor Linhalis, Jackeline Rocha; da maioria dos deputados estaduais eleitos; o presidente da OAB/ES, José Carlos Risk; o jornalista Philipe Lemos; os ex-prefeitos de Vitória, Luiz Paulo Velloso Lucas e Luciano Rezende; artistas como Caetano Veloso, Elisa Lucinda e Silva; o ex-secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares e 73 dos 78 prefeitos do Estado.

Os apoios em torno do projeto de Renato Casagrande demonstram que é o candidato à reeleição que tem o melhor planejamento para todos os setores do Espírito Santo, de forma a continuar administrando um estado com responsabilidade fiscal, capacidade de investimento e desenvolvimento humano.

“Um governador de verdade dialoga com todos os setores, sem nenhuma distinção, pois o que está em jogo é o futuro dos capixabas. Governei esse Estado nos últimos quatro anos tento uma ótima relação com o governo federal. E hoje temos dialogo com quem quer que ganhe para presidente, diferente de meu adversário”, ponderou.

