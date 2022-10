Casagrande garante piso da enfermagem para auxiliar e técnico a partir de janeiro

Por Redação - Redação 6

O governador Renato Casagrande (PSB-40), candidato à reeleição, se reuniu com o Sindienfermeiros e Sindisaúde e anunciou que vai conceder o piso salarial para auxiliares e tecnicos de enfermagem, em caso de reeleição, a partir de janeiro de 2023. Os enfermeiros que trabalham no Estado já ganham o piso, porém os auxiliares e os técnicos de enfermagem ainda não.

Com a medida, Casagrande pretende garantir o determinado pelo Projeto de Lei 2564/20, que institui piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que está atualmente suspensa e tramita no Supremo Tribunal Federal.

Mesmo sem uma definição da pauta, Casagrande garantiu o piso para toda a categoria, como previa o Projeto de Lei do senador Fabiano Contarato.

“Na nossa administração do Estado, o enfermeiro já recebe o piso, mas o auxiliar e o técnico, não. O Supremo (STF) está debatendo o assunto, mas eu queria, na presença do Senador Contarato, autor da lei, que a partir de janeiro vamos aplicar o piso para todas as categorias. Na administração direta, nos hospitais gerenciados pela Fundação Inova e nos hospitais filantrópicos contratados pelo governo. Nem todos os filantrópicos temos contrato, mas a parte que for contratada pelo Estado, na nossa tabela de custo, vai estar a tabela do piso. Fomos acusados de ter o Estado organizado, em situações como essas podemos provar a necessidade dessa nossa organização”, apontou.

O autor do Projeto de Lei, o senador Fabiano Contarato, agradeceu ao governador e elogiou a categoria.

“Uma satisfação grande estar aqui, principalmente com o sindicato. O meu empenho é para reeleger o senhor e o nosso presidente Lula. Esses profissionais merecem tudo e sabemos que o PL é constitucional e o governo (Federal) não paga porque não quer”, disse.

Sindicatos agradecem e apoiam Casagrande

Geiza Quaresma, presidente do Sindisaúde-ES: Nós da diretoria queriamos parabenizar o senador Contarato com todo seu empenho para a aprovação do projeto. Primeiro Estado do Sudeste que cumpre o piso é o Espírito Santo e não tínhamos duvida disso. Para nós a reeleição de Casagrande é importante, pois não queremos retrocesso em nosso Estado. Temos uma porta aberta para o diálogo com o Governo Casagrande. Vamos caminhar pelas ruas do Espirito Santo e dizer que temos lado sim. Parabéns por ter chamado os dois sindicatos e ouvir também nossas demandas

Valeska Fernandes, Presidente do Sindienfermeiros: Queria agradecer o convite, pois é a primeira vez que somos convidados para poderem ouvir nossas demandas. Temos muitas questões que são fáceis de resolver. Queria deixar meu total apoio à reeleição do governador para que nossa categoria continue tendo voz e diálogo

Também participaram da reunião a deputada estadual e enfermeira, Janete de Sá, e o deputado estadual eleito, Tyago Hoffmann.

