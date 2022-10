Casagrande em Cachoeiro: "Não podemos ser irresponsáveis na escolha do projeto"

Por Redação - Redação 32

O bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, abraçou o candidato à reeleição ao Governo do Estado, Renato Casagrande (PSB-40), que realizou uma grande caminhada pelas ruas do bairro na manhã deste domingo (23).

Ao lado do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, do deputado estadual eleito, Alan Ferreira, de vereadores e lideranças da cidade, Casagrande conversou sobre os R$ 500 milhões investidos na cidade neste mandato e também sobre ações para os próximos quatro anos.

Antes de iniciar a caminhada pelas ruas do bairro Zumbi, Casagrande recebeu o apoio da OAB de Cachoeira de Itapemirim e em seguida concedeu uma entrevista coletiva aos veículos da região. Casagrande, que está realizando inúmeras obras no Sul do Estado e tem programas voltados para a Região, falou sobre a última semana de campanha.

“Estou iniciando a última semana da campanha aqui em Cachoeiro de Itapemirim, exatamente no Zumbi. Estamos iniciando aqui pela importância de Cachoeiro e do Sul para o nosso estado. No primeiro turno foi o debate nacional. Cachoeiro elegeu os deputados Bruno, Alan e Ferraço, que fazem parte do nosso projeto. Nesse segundo turno são apenas dois projetos. É uma comparação de vida, de trabalho, de projetos, e o único que dialoga com todos e que tem resultados é o nosso lado. Não podemos ser irresponsáveis na escolha do projeto. O Rio de Janeiro foi numa na eleição passada e olha o que aconteceu. As milícias tomaram conta do Rio de Janeiro e não podemos aceitar isso no Espírito Santo”, pontuou Casagrande.

