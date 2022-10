Casagrande e Guardas Municipais se reúnem e encaminham a criação do Programa de Fortalecimento da categoria

Por Redação - Redação 6

Candidato à reeleição ao Governo do Estado, Renato Casagrande (PSB-40) se reuniu com representantes das Guardas Municipais de todo o Estado na tarde da última quinta-feira (13) e sugeriu a criação de um Programa de Fortalecimento da categoria para o próximo mandato.

A reunião teve a participação de João Júnior, Diretor Estadual da Associação Nacional das Guardas Municipais, e representantes das instituições das cidades de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Serra, Viana e Vila Velha.

Na reunião, os Guardas Municipais elencaram demandas da categoria e ficou acertada a criação de um grupo de trabalho com início já no mês de novembro para a criação do Programa de Fortalecimento da categoria. A comandante da Guarda Municipal de Serra, Lais Araújo, comemorou a abertura de diálogo com o Governador e apresentou as propostas da categoria.

“Primeiro dialogo que nós temos com um governador para tratar de Guarda Municipal. A Guarda é um órgão autônomo, têm suas atribuições, mas isso não quer dizer que não iremos trabalhar em conjunto, como já fazemos através do Programa Estado Presente. Precisamos ter dotação orçamentária para recursos para as guardas, uma integração melhor com a Sesp através de um setor que trabalha politicas publicas nos municípios e para integração de sistemas. Além disso precisamos discutir a Inclusão das guardas no art. 144 da Constituição Federal e contamos com a ajuda e articulação do governador”, pontuou.

Casagrande sugeriu a criação de um grupo de trabalho para começar a discutir as demandas da categoria e afirmou ter condições de ajudar com armamentos, viaturas e formação. Casagrande também destacou a importância da integração das Guardas com as forças de segurança pública do Estado.

“Vocês me apresentaram muitas questões nesta reunião que vejo com muito entusiasmo, como ter as Guardas integradas na Sesp. Compreendo que as Guardas Municipais ja conquistaram seu espaço e agora estão no momento de aperfeiçoamento. A Guarda Municipal tem ajudado muito nos bons resultados que estamos alcançando na segurança pública e é totalmente possível que possamos criar planos de investimentos nas Guardas Municipais. Temos condições de ajudar com formação, armas e viaturas”, disse Casagrande, que sugeriu a criação do Programa de Fortalecimento.

“Devemos criar um Programa de Fortalecimento das Guardas Municipais. O trabalho integrado que a gente faz produz muito mais resultado. Segurança pública é um trabalho permanente e persistente. Temos muito trabalho para fazer juntos”, comemorou.

