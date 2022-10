Casagrande e aliados participam do Festival de Frutos do Mar em visita a Anchieta

Por Redação - Redação 15

O governador Renato Casagrande (PSB40), candidato à reeleição, foi recebido com festa pelos moradores de Anchieta na noite desta sexta-feira (14), no Litoral Sul do Espírito Santo. Ao lado do prefeito, Fabrício Petri, Casagrande, que teve 51% dos votos em Anchieta, realizou uma carreata, andou pelo comércio e participou do tradicional Festival Capixaba de Frutos do Mar, evento que atrai capixabas de todo Estado e turistas de estados vizinhos.

