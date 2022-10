Casagrande apresenta proposta para garantir saúde dos animais em todo Espírito Santo

Por Redação - Redação 13

Renato Casagrande (PSB-40) garantiu o compromisso com a proteção animal no Espírito Santo em um encontro com lideranças e representantes de entidades que trabalham pelo bem-estar animal. O candidato à reeleição apresentou a proposta de credenciar clínicas para o atendimento aos animais em parceria com o Estado e os municípios.

“Nosso plano de governo já traz a preocupação com o bem-estar animal, mas estamos aqui para confirmar esse compromisso. Vamos criar um grupo de trabalho para construir a melhor forma de oferecer esses atendimentos remunerados pelo estado e pelos municípios”, declarou Casagrande.

Sandra Frasson, defensora da causa animal, confirmou o apoio à reeleição de Casagrande e apresentou as demandas dos representantes da causa. “É uma pauta muito difícil, mas nós acreditamos no compromisso do governador com a saúde dos animais no Espírito Santo”, disse.

