Casagrande anuncia redução do ICMS do gás natural para impulsionar desenvolvimento da indústria

O governador Renato Casagrande (PSB-40), candidato à reeleição ao governo do Espírito Santo, anunciou nesta segunda-feira (17) a redução da alíquota do ICMS sobre o gás natural para a indústria. O imposto vai cair de 17% para 12% para impulsionar e dar ainda mais competitividade às indústrias capixabas.

Casagrande falou sobre a redução do imposto na sabatina realizada pelo setor produtivo na tarde desta segunda-feira. “É com responsabilidade, equilíbrio e instituições fortes que criamos um bom ambiente de negócios. Mesmo durante a pandemia conversamos diariamente com empresas querendo vir para cá. E é por essa responsabilidade que podemos tomar medidas como essa redução de 17% para 12% no gás natural que atende as indústrias para dar ainda mais competitividade a quem produz no Espírito Santo”, explicou.

Na sabatina, Casagrande ainda falou sobre o avanço na agilidade dos licenciamentos ambientais e investimentos na qualificação da mão de obra através dos programas de educação profissional e da nova Escola do Futuro, projeto de Casagrande para formar capixabas em sintonia com as necessidades do mercado de tecnologia.

Candidato a vice-governador, Ricardo Ferraço também teve a oportunidade de falar com os presentes e garantiu uma participação ativa, principalmente nos setores empresarial e de agricultura, com diálogo permanente. “Quando Casagrande me convidou para ser vice, nós conversamos sobre o novo governo que queremos fazer a partir de 2023. Eu estarei pessoalmente coordenando as ações do desenvolvimento econômico, vamos chegar para trabalhar e honrar a Deus e a confiança dos capixabas”, disse Ferraço.

