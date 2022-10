Casagrande anuncia proposta para proibir a contratação de agressores de mulheres no Espírito Santo

Por Redação - Redação 31

O candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB-40) anunciou que, em caso de reeleição, vai encaminhar um projeto de lei que proíbe a contratação de pessoas que tenham cometido qualquer ato de agressão contra mulheres no Espírito Santo. A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (24) no podcast Movimento 40 em um bate-papo com Fayda Belo, a advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios que sugeriu a lei.

No podcast, apresentado pelo jornalista Philipe Lemos e transmitido ao vivo através das redes sociais de Casagrande e outros apoiadores, a advogada lembrou a atuação de Casagrande no enfrentamento aos crimes contra as mulheres no Espírito Santo, como o fortalecimento da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, o Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o programa Mulher Segura ES para vítimas de violência doméstica e o programa socioeducativo Homem que é Homem, idealizado por psicólogas e assistentes sociais da Polícia Civil para prevenção e redução da cultura de violência.

A postura do candidato adversário também foi lembrada. Ele não denunciou as agressões de um ex-assessor contra a própria esposa e ainda afirmou, em debate ao vivo, que as agressões “não eram problema dele”.

Fayda Belo ainda elogiou a capacidade de diálogo e de formação da equipe de Casagrande. “Tem que governar para todo mundo, o que a gente não pode é excluir. A gente precisa ouvir as comunidades e ter no corpo técnico do governo gente que entenda as diversidades da sociedade. Continue incluindo as pessoas”, disse a criminalista.

Casagrande falou sobre a cultura da violência que precisa ser combatida. “Tem uma cultura, numa parcela da sociedade, de que tem que deixar para lá briga de marido e mulher, mas ninguém pode sofrer violência. Aqui no Espírito Santo nós trabalhamos para que ninguém sofra violência”, declarou o candidato

O Podcast Movimento 40 será exibido todos os dias, sempre às 12h30, nas redes sociais de Casagrande e de apoiadores do movimento, com convidados especiais.

