Carros premium: os melhores modelos de até R$ 250 mil

Ter um Volvo, um BMW ou um Jeep na garagem é o sonho de muitos apaixonados por carros. E o desejo pode virar realidade: o mercado de veículos seminovos oferece modelos com preços até R$ 250 mil para aqueles que buscam luxo e sofisticação com um preço acessível.

“A compra de um veículo de luxo seminovo é uma ótima oportunidade de se adquirir o carro dos sonhos por um valor muito mais acessível”, pontua João Pedro Checon, proprietário da Autovix Motors, empresa especializada na venda de carros de luxo, esportivos e superesportivos, novos e seminovos.

A pedido, Checon listou alguns veículos que podem ser encontrados na Autovix Motors com preços de até R$ 250 mil. Confira:

BMW 320, ano 2020

Primeiro modelo turbo flex do mundo, o BMW 320 começou a ser fabricado no Brasil em 2014. Um automóvel bonito, sofisticado, que tem na aparência imponente um dos seus trunfos. Como dizem, bom gosto não sai de moda, e o modelo 2020 continua atraente e atraindo olhares pelas ruas. Com capô longo e cabine recuada, o 320 mantém o perfil de um BMW. Se por fora o carro já é capaz de arrancar suspiros, por dentro a sensação é de ser abraçado pelo banco e de fazer parte daquele veículo.

Volvo XC60 2020

Desempenho, economia e beleza. O XC60 Volvo traz uma ótima relação entre desempenho e economia. E, o melhor, com as belíssimas linhas e imponência que a fábrica sueca oferece tão bem. A qualidade do acabamento, as linhas internas e a alta tecnologia aplicada fazem deste carro um dos queridinhos daqueles que buscam luxo e não querem pagar tanto.

Jeep Compass 2022

Querido e desejado, o Compass da Jeep é um dos SUVs mais vendidos da sua categoria. E aqueles que pretendem ter um na garagem podem contar com veículos seminovos, o que reduz o preço e entrega conforto e beleza.

BMW X1 2020

Segurança, tecnologia e beleza em um só veículo. O X1 da BMW tem itens como faróis LED, assistente de estacionamento, ar-condicionado automático digital. Para quem busca conforto, bancos esportivos do motorista e do passageiro com ajustes elétricos. Conectado e seguro, o BMW X1 tem freios a disco com ABS, controles de estabilidade e tração e seis airbags e estepe de emergência. Um gol de placa, que oferece o melhor do mundo auto.

