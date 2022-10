Carro furtado em Guaçuí é encontrado um mês depois em São José do Calçado, pela Polícia Militar

Por Redação - Redação 38

Policiais militares do 3º Batalhão recuperaram nesse domingo (23), em Alto Calçado, distrito de São José do Calçado, um carro com restrição de furto/roubo. A ação aconteceu durante um patrulhamento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe se preparava para retornar ao município de Alegre, quando avistou um Fiat Uno de cor verde, que estava parado próximo ao trevo de acesso da localidade.

Ao realizarem consulta da placa no sistema, constataram que o veículo estava com uma restrição de furto/roubo. O condutor não foi localizado. Então, foi acionado o serviço de guincho credenciado do Detran, para fazer o recolhimento.

Populares repassaram para a PM, informações das características do motorista, já conhecido na região pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Buscas foram realizadas nas proximidades, porém o suspeito não foi localizado.

O carro havia sido furtado em Guaçuí no dia 20 de setembro de 2022.

