Cangaceiro em terras capixabas: AQUINOTICIAS.COM é alvo de Fake News

Por Redação - Redação 146

Advertisement

Advertisement

É falsa a imagem de uma suposta reportagem publicada pelo portal AQUINOTICIAS.COM que começou a circular nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (27), sobre um cangaceiro procurado em terras capixabas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo o texto da imagem, a Polícia Militar de Rio Novo do Sul teria emitido uma nota informando que um cangaceiro da Paraíba foi visto na cidade. O texto foi anexado em um print do site, mas é possível ver que tanto o formato, o texto e a fonte utilizada são diferentes das matérias veiculadas no portal. Vale ressaltar que essa “notícia” nunca foi publicada no portal AQUINOTICIAS.COM .

Compartilhar e espalhar Fake News é crime, previsto no Código Penal.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].