Campanha de descarte correto de vidro e óleo de cozinha em Cachoeiro termina neste sábado (22)

Segue, até este sábado (22), a campanha de descarte correto de vidro e óleo de cozinha usado promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) de Cachoeiro.

Os moradores podem realizar a entrega de itens, como garrafas de sucos, refrigerantes, cervejas e de outras bebidas; potes de alimentos; frascos de perfumes; vidros planos e lisos; para-brisas; vidros de janelas; pratos, tigelas e copos.

O ponto de coleta está instalado no Centro, em frente à agência do Banco do Brasil. Nesta sexta-feira (21), o horário de funcionamento será das 7h às 19h. Já no sábado (22), o recolhimento acontecerá entre 8h e 13h.

Os materiais descartados serão destinados a uma empresa especializada em beneficiamento de resíduos. Os vidros serão triturados para formulação de novas embalagens, enquanto o óleo de cozinha será reciclado e transformado em sabão e detergente.

Orientações para o descarte

A Semma orienta que, no caso de vidros quebrados, é muito importante, para segurança pessoal e dos profissionais envolvidos, que a população se atente à maneira correta de realizar a entrega nos pontos de coleta.

Para isso, a melhor maneira de descartar esses resíduos é agrupá-los em jornal, caixas de leite ou caixas de papelão, evitando que o material fique, diretamente, em contato com sacolas plásticas na hora do descarte. Isso diminui o risco de cortes proporcionados pelo contato com os cacos e faz com que as sacolas não se rasguem, dispersando pedaços cortantes.

E quanto ao óleo de cozinha?

Com relação à entrega do óleo de cozinha, a Semma orienta que é importante que o material seja armazenado numa garrafa PET.

