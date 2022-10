Câmara de Marataízes comemora os 25 anos de emancipação do município

Por Redação - Redação 11

Na noite da última quarta-feira (19), a Câmara de Marataízes realizou uma Sessão Solene em comemoração aos 25 anos de emancipação política do município, com a entrega de títulos, prêmios, medalhas, e comendas a personalidades.

Autoridades políticas, homenageados, empresários, representantes de entidades, além de convidados, compartilharam a valorização daqueles que se destacaram na sociedade em prol do desenvolvimento e crescimento do município.

O tema escolhido para a celebração foi “Pérola Capixaba”, em valorização a história e a cultura local, desde as praias até as plantações de abacaxi, a culinária e as pessoas, que fizeram e fazem diferença em nosso meio, como é caso dos homenageados da noite.

Na entrada do evento foi montado um stand, com quadros pintados por artistas locais retratando lugares históricos como o Palácio das Águias e a Igreja “Nossa Senhora dos Navegantes”. Foi realizada também uma exposição com esculturas de biscuit realistas, feitas pela artesã local Julia Márcia Hubner.

“Quando estamos enamorados por alguma peça que representa a cultura local tentamos passar um pouco do que se sente para o próximo. Sou tímida, mas com as mãos procuro demonstrar o que sinto e estar em uma cidade como Marataízes é um privilégio, e estou estudando para melhorar minha arte e valorizar a cultura local”, frisou a artesã.

A concessão das honrarias foi proposta pelos vereadores como forma de o Legislativo Municipal reconhecer a atuação daqueles que contribuíram com o desenvolvimento do Município. A mesa, composta por todos os vereadores, contou ainda com a presença do prefeito Robertino Batista (PDT), além de outras autoridades locais, como: o juiz Evandro Alberto da Cunha; o delegado Djalma Pereira Lemos; comandante Geral da PM no ES, coronel Douglas Caus; tenente Peçanha, do Corpo de Bombeiros; Diácono Nilson Alves, o procurador da CMM, Umberto Batista da Silva Junior, e a contadora da CMM, Luciana Monzolli.

O evento contou com uma apresentação do coral do Centro de Convivência “Renascer”, o qual apresentou músicas sobre Marataízes, finalizando com um entusiasmado “Parabéns para você”, dedicado à cidade sendo acompanhado pelo músico local “Poeta”.

