Cachoeiro publica novos editais de apoio a projetos culturais

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro publicou, nesta segunda-feira (17), os editais de seleção do programa de Coinvestimento Fundo a Fundo.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Espírito Santo, o programa vai investir R$ 515.800,00 na produção cultural cachoeirense – R$ 256.913,96 do Estado e R$ 258.886,04 da gestão municipal.

Um dos editais é dedicado à valorização da diversidade artístico-cultural do município, voltado a diversas áreas como dança, música, artesanato, cultura popular, teatro e audiovisual. Serão selecionados, ao todo, 61 projetos, que receberão o valor de R$ 3 mil cada.

Em outro edital, serão selecionados pareceristas para avaliação dos projetos inscritos nos editais do programa Fundo a Fundo.

Também há oportunidades para profissionais (pessoas física ou jurídica) que queiram ministrar oficinas e cursos em vários segmentos artísticos e, ainda, realizar pesquisa, fundamentando a importância de Patrimônios Materiais e Imateriais para fins de tombamento.

O Plano de Ação do programa inclui, ainda, um chamamento público para seleção de três Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em realizar eventos culturais no município, com a destinação de R$ 26.600,00 para cada proponente contemplada.

Todos os seis editais, bem como suas respectivas instruções, estão disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

“Esses editais são fruto de uma parceria muito importante com o governo do estado, que irá beneficiar, diretamente, fazedores de arte cachoeirenses das mais diversas áreas, contribuindo para o fortalecimento da cultura local e ampliando o acesso da população a atividades e produtos culturais”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo.

Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas, diretamente, com o setor de Leis de Incentivo da Prefeitura, por meio do telefone (28) 3155-5331.

Seleção de grupos de Folia de Reis

Também lançado, nesta segunda-feira (17), pela Semcult, o edital 028/2022 irá selecionar até oito grupos de Folia de Reis para a participação no 4º Encontro Regional de Folias de Reis de Cachoeiro de Itapemirim, marcado para o dia 7 de janeiro.

Os interessados deverão realizar as inscrições entre os dias 17 de outubro a 27 de novembro de 2022, por meio de protocolo na Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), localizada na rua 25 de Março, das 12h às 18h. Cada grupo selecionado receberá remuneração de R$ 3 mil.

O edital com as demais orientações também está disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro (cachoeiro.es.gov.br/editais). Dúvidas podem ser sanadas por meio do telefone 28 3155-5334, da Gerência de Eventos e Patrimônio Imaterial da Semcult.

