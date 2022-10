Bruno Lamas garante ir às ruas para ajudar a eleger Casagrande no segundo turno

Por Redação - Redação 15

Na sua volta à Assembleia Legislativa na última terça-feira (4) após ter ficado como suplente na eleição do último domingo, com 16.473 votos, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) declarou seu apoio total e irrestrito ao governador Renato Casagrande (PSB) no segundo turno, que será disputado no próximo dia 30, e prometeu ir às ruas para eleger o colega socialista.

“Quero agradecer a Deus, à família, aos amigos, aos educadores e ao governador Renato Casagrande pela votação obtida e o carinho recebido nas ruas. Tive 16.473 votos de confiança e estou aqui para honrar a população até o último dia do meu mandato. São 29 anos de filiação ao PSB e uma relação de fidelidade, amizade e extrema confiança com o governador”, declarou Bruno.

Para justificar o seu anúncio, Bruno declarou que Casagrande tem uma gestão eficiente com avanços na tecnologia, na educação e que precisa continuar para dar continuidade às obras.

“Declaro apoio ao melhor governador que este Estado já teve. Um homem equilibrado, cristão e muito trabalhador. É um bom pai, filho e avô. Casagrande levou o Espírito Santo a ser destaque nacional. Somos exemplo na educação, no investimento em obras públicas, na competitividade”, enumerou.

Apesar de ter ficado de fora da próxima legislatura, Bruno mostrou seu espírito republicano e fez questão de felicitar os colegas que saíram vitoriosos das urnas.

“Meu carinho aos colegas de partido: Janete de Sá, Tyago Hoffmann, Dary Pagung e Paulo Foletto, que vão exercer mandatos. Também cumprimento os meus colegas da Serra: Vandinho Leite, Xambinho e de todos aqueles que ainda vão chegar”, declarou.

