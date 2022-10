BRK finaliza obras no Gilberto Machado e avança com as melhorias de esgoto em Cachoeiro

Por Redação - Redação 27

Advertisement

Advertisement

A BRK finalizou as obras de melhorias dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na avenida Cristiano Dias Lopes, próximo à Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim. No local, foram construídos 407 metros de rede, que irão proporcionar mais eficiência aos serviços de esgotamento sanitário da região.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com o término do trecho, a concessionária retornou com os trabalhos na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, que permanece nas imediações do Laboratório Santanna, no sentido Posto Senna, em uma extensão de aproximadamente 320 metros entre a rodoviária e o Posto Senna.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://bit.ly/AQUIWHATS32

Segundo o responsável pela área de investimentos da BRK em Cachoeiro, o engenheiro Gabriel Brunoro Zigoni, a avenida Francisco Lacerda de Aguiar, na região do bairro Gilberto Machado, já teve mais de 770 metros de rede de esgoto modernizada.

“Nessa avenida, o revestimento de concreto sob o asfalto torna necessário um serviço de demolição para o assentamento dos tubos de esgoto, o que diminui a produtividade da obra e já era algo mapeado e planejado. As novas redes implantadas são exclusivas para o recebimento do esgoto, sem mistura com a água da chuva, e tornam toda a rede pública mais moderna e o processo de tratamento de esgoto do município mais eficiente”, destaca o engenheiro.

Continua depois da publicidade

Outras frentes de obras da BRK ocorrem na avenida Jones dos Santos Neves, na região Central de Cachoeiro, e no distrito de Vargem Grande de Soturno, distante 13,5 Km da sede do município. Por ser uma das vias de tráfego intenso, as obras na avenida Jones dos Santos Neves são realizadas de domingo a quinta-feira, das 21h às 5h, para minimizar os impactos nos deslocamentos da população.

Nessa frente de trabalho, foram finalizados os trechos do bairro Santo Antônio, assim como a extensão da avenida Jones dos Santos Neves entre a Paróquia Nossa Senhora da Consolação e o Posto Pop. De acordo com Gabriel Brunoro Zigoni, mais um trecho de 160 metros de rede coletora será construído na avenida Aristides Campos, próximo ao cruzamento com a avenida Jones dos Santos Neves. A previsão é que as obras iniciem na segunda semana de novembro.

Serviço de coleta e tratamento em Soturno

No distrito de Vargem Grande de Soturno, distante 13,5 Km da sede de Cachoeiro, a BRK construiu, recentemente, uma nova rede coletora que ligará a comunidade de Estrada Nova ao sistema separador absoluto de Soturno. Atualmente, as equipes mantêm os trabalhos nas imediações do Morro do Querosene, onde devem permanecer até a primeira quinzena de novembro. Na sequência, as obras seguem para a rua Ângelo Bazoni.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Um desafio ainda presente no distrito são os lançamentos irregulares de esgoto. Por isso, a BRK faz um trabalho intenso para identificar esses lançamentos e orientar os moradores a realizarem a ligação de seus imóveis à rede pública de esgoto, evitando que ele seja lançado no córrego da região.

“No distrito de Soturno, as novas redes construídas ampliam o serviço de coleta e tratamento de esgoto beneficiando toda a população do distrito e o meio ambiente local. Somente no ano de 2022, foram construídos 1.422 metros de rede no distrito. As novas redes coletoras já somam 4.965 metros de extensão desde 2019 na região”, afirma o responsável pela área na BRK em Cachoeiro, Gabriel Brunoro Zigoni.

O engenheiro acrescenta que, embora não estejam visíveis nas ruas, as redes de esgoto têm um papel fundamental na manutenção da infraestrutura, na proteção do meio ambiente e na qualidade de vida da população local. “Em conjunto, as três frentes de obras atualmente em Cachoeiro de Itapemirim beneficiarão cerca de 4.446 famílias”, completa Gabriel Brunoro Zigoni.

Para mais informações sobre as obras da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, a concessionária disponibiliza o telefone gratuito 0800 771 0001, que funciona 24 horas por dia.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].