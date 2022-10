Brasileiros seguem buscando informações sobre saúde na internet.

Por diagramacao - diagramacao 9

O Google se tornou uma das plataformas online mais acessadas no Brasil e no mundo

nos últimos anos. Respondendo às mais diversas perguntas, dos mais variados

tópicos, o Google reúne uma vasta gama de informações que estão disponíveis com

apenas alguns clicks. Mas como saber se o que se lê sobre saúde na internet é correto?

Nas últimas décadas, a tecnologia avançou significativamente em todo o mundo,

levando muitas plataformas, aplicativos e softwares a transformar a informação online

na área da saúde. Com esse avanço de busca por informação online, algumas

plataformas, bibliotecas e institutos começaram a disponibilizar o seu arsenal digital,

para o acesso de todos.

Outras plataformas oferecem até a possibilidade de agendar consultas online ou

teleconsultas com o profissional de saúde que escreveu o artigo sobre determinado

assunto da sua área de atuação e expertise. Assim, possibilitando que tanto a

informação quanto o atendimento sejam possíveis online.

Desta forma, a informação pode ser confiável se:

● Vier de uma fonte oficial como sites de Universidades, bibliotecas virtuais e

Organizações de saúde.

● Estiver assinada por um profissional de saúde com especialidade na área do

tópico.

● For atualizada, pois com o avanço da medicina, novas descobertas são

realizadas e o que inicialmente era o método ideal de tratamento, pode ter sido

reposto por outro que oferece melhores resultados.

● Apresentar referências bibliográficas. Artigos científicos de revistas conceituadas

são geralmente as fontes oficiais de artigos que divulgam informação sobre

saúde e bem-estar.

Aqui estão 5 exemplos de plataformas digitais para adquirir informações atualizadas e

corretas sobre saúde e bem-estar:

1. Biblioteca Virtual em Saúde

A biblioteca virtual em saúde foi fundada em 1953 e em 2001 foi lançada online. Essa

plataforma é responsável por unir todos os artigos gerados pelo Ministério da Saúde

em um único portal. Assim, todo o conteúdo gerado na plataforma é de autoria do

Ministério da Saúde, sem contribuição externa.

A principal meta é criar acesso à informação tanto para profissionais de saúde, como

instituições de ensino e sistema de saúde, de forma prática e inteligente. Também

pode-se acessar Medline e Lilacs para artigos em outras línguas.

A Biblioteca Virtual de saúde não opera somente online, o Espaço João Yunes é

utilizado para pesquisas, leitura e estudos.

2. Doctoranytime

O doctoranytime é uma plataforma digital de agendamento e gerenciamento em saúde

que iniciou suas operações em 2012 na Grécia, neste ano completando 10 anos. Sua

fundadora, Eleftheria Zourou, o criou como resultado de sua experiência de não se

sentir à vontade para escolher um médico com base apenas em informações gerais, de

forma aleatória.

Em uma seção do site, os profissionais de saúde das mais diversas especialidades da

área médica e bem-estar escrevem artigos sobre temas da sua especialidade,

mensalmente. Os conteúdos de saúde são todos atualizados, relacionados às mais

diversas condições e doenças, com linguagem clara, simples e direta. Logo, o paciente

pode agendar uma consulta diretamente com o profissional de escolha.

3. Organização Panamericana de Saúde (OPAS)

A Organização Panamericana de Saúde é parte da Organização Mundial da Saúde das

Américas e traz informações oficiais sobre saúde pública, comum a toda a região e

condições que porventura podem colocar em risco a sustentabilidade de qualquer

sistema de saúde em questão.

Incluindo o Brasil e mais 34 Estados, a OPAS traz além de conteúdo informativo sobre

as principais doenças e condições das Américas, notícias e conselhos para toda a

população.

4. INCA

O Instituto Nacional de Câncer tem como objetivo instruir e informar a população

brasileira sobre tumores e câncer. É possível o acesso a informações como hospitais

do câncer em cada região do país além de:

● Campanhas de prevenção ao câncer, tais como prevenção ao tabagismo;

● Acesso a resultado de pesquisas feitas na população brasileira a fim de

identificar doenças e condições para melhorar os tratamentos;

● Planos de desenvolvimento

● Uma central de conteúdos com artigos relacionados a todos os tipos de

cânceres, prevenção e tratamento, incluindo versão em áudio.

5. Sites de Universidades e Associações

A maioria das Universidades Federais, de todo o Brasil, divulgam conteúdos

informativos sobre saúde visando eliminar a desinformação e contribuir com o

conhecimento da população em geral. Tanto resultado de pesquisas quanto ações que

estão sendo realizadas em cada região, Universidades têm um papel fundamental na

divulgação de conteúdo verdadeiro sobre saúde, instruindo e educando sobre assuntos

locais e importantes aos habitantes da região.

Um outro ponto a considerar é que as Universidades são compostas de diversas áreas

médicas e, em um website é possível ler sobre tópicos de Nutrição, Medicina,

Odontologia ou outras áreas da saúde. Notícias sobre áreas específicas e conselhos

que regulam cada uma dessas profissões são possíveis acessando os sites específicos

de cada uma delas.

É importante ressaltar que todas as plataformas citadas acima não substituem a visita e

a opinião do profissional de saúde.

