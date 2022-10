Belo, 'O Cantor das Multidões', se apresenta no Gordinho Cachoeiro

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 98

O cantor Belo, um dos maiores nomes do pagode nacional, conhecido como ‘O Cantor das Multidões’, está confirmado para um grande em show em Cachoeiro de Itapemirim. A apresentação será no próximo dia 28 de outubro, no palco do Gordinho Cachoeiro. A noite contará ainda com shows dos grupos Koisa Nossa e Art Samba.

De acordo com a organização, o evento será marcado por muita animação e também romantismo, com shows que vão colocar o público para dançar e cantar os clássicos do pagode brasileiro. Se apresentando após muitos anos na cidade, Belo promete trazer seu repertório completo, com vários sucessos e novidades. Dono de hits atemporais, como: Perfume, Supera, Tua Boca, Derê, Farol das Estrelas, Razão da Minha Vida, entre outros, o cantor vai fazer todo mundo cantar, tirar o pé do chão e sambar muito.

O espaço do Gordinho Cachoeiro é dividido entre pista, área premium e camarote. Os ingressos já estão à venda pelo site lebillet.com.br com valores entre R$ 80 e R$ 340. Na próxima sexta-feira (21) haverá virada de lote.

Belo é cantor e compositor. Começou a carreira como cavaquinista, popularizando-se entre artistas do pagode na década de 1990. O sucesso veio como vocalista do grupo Soweto, com músicas como Derê e Farol das Estrelas. Integrou o conjunto musical de 1993 a 2000, ano em que decidiu seguir carreira solo e seguiu como um nome de destaque na música brasileira, com sucessos como Tua Boca, que foi tema da novela O Cravo e a Rosa (2000).

Sobre o Gordinho Cachoeiro

O Gordinho Cachoeiro, que pertence à marca de casa de samba e pagode mais autêntica do Espírito Santo, abriu suas portas há menos de um mês e está agitando as noites da Capital Secreta.

Com uma estrutura moderna, ampla e confortável, que segue o padrão da marca, o local se destaca por oferecer excelentes shows, cerveja gelada, uma variada e saborosa carta de drinks e petiscos deliciosos. A segurança também é um dos pontos altos do estabelecimento.

Serviço

Belo no Gordinho Cachoeiro

Quando: 28 de outubro

Onde: Av. Mauro Miranda Madureira, 1282, Coramara

Hora: 21h

Ingressos: https://lebillet.com.br/event/698/belo-gordinho-cachoeiro-28-outubro-Cachoeiro-de-Itapemirim-ES

Intagram: @gordinhocachoeiro

