Beija, bebe e peca: Luiz Marques lança seu primeiro single autoral

O cantor cachoeirense Luiz Marques, já é promessa para o sertanejo nacional, e neste sábado. 08 de outubro, lançou seu primeiro single autoral que já está disponível em todas as plataformas de áudio.

O single “BEIJA, BEBE E PECA” é uma composição do próprio artista. O jovem revelou que já compôs 5 novas músicas que já estão prontas para lançar, e o próximo lançamento será ainda neste ano.

“Não esperava que tudo isso fosse acontecer tão rápido, porque eu não tinha influência e não conhecia os meios para produzir e lançar uma música. Ver as pessoas cantando minha música é de arrepiar e me faz ter a sensação de que estou no caminho certo”, diz o cantor Luiz Marques.

A comemoração do lançamento do primeiro single da carreira de Luiz Marques aconteceu no Verdinho Bar neste sábado 08/10 e foi transmitida ao vivo no canal do YouTube do cantor, e ainda está disponível para assistir.

Todo o material de trabalho do nosso cantor cachoeirense está disponível no Instagram @luizmarqueslm

