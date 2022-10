Banestes promove nova edição do Feirão Acordo Fácil Itinerante no Caparaó

Por Redação - Redação 15

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) promove, neste mês, mais uma edição do Feirão Acordo Fácil Itinerante. A partir do próximo dia 17, equipes especializadas em renegociação de dívidas passarão pelas agências localizadas nas regiões do Caparaó e do norte do Estado, para oferecerem condições especiais de pagamento aos clientes que têm débitos em aberto.

Durante o período do feirão, os clientes poderão obter descontos de até 100% em juros, correção e multa, além de parcelar o valor devido em até 120 meses. É a melhor condição da história para repactuar dívidas com a instituição.

A equipe responsável fará contato com os clientes que têm dívidas com o Banco e agendará um horário para renegociação na agência. Porém, caso o cliente não seja contatado, pode solicitar o atendimento pelo site oficial do Banco: wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Podem solicitar a renegociação os clientes pessoa física (PF), com dívidas de até R$ 500 mil, e os clientes pessoa jurídica (PJ), com dívidas de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias e os débitos podem estar judicializados ou não. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados. Por exemplo, contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito.

Datas do Feirão Acordo Fácil Banestes

Região do Caparaó

1ª Semana

17/10 – Iúna

18/10 – Ibatiba

19/10 – Brejetuba

20/10 – Afonso Claudio

21/10 – Laranja da Terra

2ª Semana

24/10 – Guaçuí

25/10 – Jerônimo Monteiro

26/10 – Alegre

27/10 – Muniz Freire

28/10 – Conceição do Castelo

Região Norte

1ª Semana

17/10 – Ponto Belo/Mucurici

18/10 – Montanha

19/10 – Pinheiros

20/10 – Boa Esperança

21/10 – Nova Venécia

2ª Semana

24/10 – Vila Pavão

25/10 – Ecoporanga

26/10 – Barra de São Francisco

27/10 – Águia Branca

28/10 – São Gabriel da Palha

Público-alvo: pessoas físicas ou jurídicas, com dívidas judicializadas ou não, com valor de até R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

Benefício: condições diferenciadas de negociação, como até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de opções de parcelamento em até 120 meses.

Link para agendamento: wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao.

