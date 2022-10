Bairros de Cachoeiro vão receber “aulões” de dança mix neste mês

Por Redação - Redação 17

Neste mês de outubro, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai levar, a bairros de Cachoeiro, uma série de “aulões” de dança mix, atividade que vem ganhando cada vez mais adeptos nas academias do país.

Os espaços escolhidos, para receber os eventos, são os Núcleos de Qualidade de Vida da Semesp. O primeiro “aulão” será na quadra do bairro Santa Cecília, na próxima terça-feira (11), das 19h às 21h.

A programação seguirá, sempre no mesmo horário: no dia 17, na quadra do Village da Luz; no dia 20, na quadra do Basileia; no dia 24, na quadra do Coronel Borges; e no dia 27, no ginásio do IBC.

Para participar, basta comparecer. A partir de uma abordagem simples e descontraída, misturando gêneros musicais, a dança mix trabalha com repetição de movimentos, improviso, exercícios aeróbicos e alongamento, garantindo benefícios para saúde e, claro, muita diversão. Para as aulas, a Semesp recomenda o uso de roupas leves e a garrafinha de água, para hidratar.

“Recentemente, fizemos dois ‘aulões’, um na Praça de Fátima e outro na praça do Basileia, sempre com boa adesão do público. Agora, vamos levar para mais bairros e todos estão convidados a participar. É uma atividade para todas as idades e que não exige preparo físico e conhecimento de técnicas de dança”, salienta o secretário da Semesp, Ramon Silveira.

