Bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro, vai ganhar espaço Viva Mais

Os moradores do bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro, terão, em breve, um novo espaço público para prática de exercícios físicos e lazer.

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) vai instalar uma academia Viva Mais na praça Getúlio Vargas – a 25ª instalada pela pasta.

Para receber a instalação dos aparelhos, a praça está passando por algumas melhorias, como concretagem, pintura geral e construção de calçada cidadã. As intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Segundo a Semesp, a entrega do novo espaço à comunidade está prevista para acontecer em 30 dias.

Espaços Viva Mais em Cachoeiro

Atualmente, Cachoeiro conta com 24 academias ao ar livre implantadas por meio do projeto Espaço Viva Mais. Com isso, moradores de diferentes regiões da sede e do interior do município têm, ao seu alcance, uma opção gratuita para prática de atividades físicas, que gera benefícios como a promoção do bem-estar físico e emocional; integração social; fortalecimentos de músculos e articulações; melhora na coordenação motora; condicionamento físico; além de diminuição do risco de doenças cardíacas, diabetes, estresse, depressão e a ansiedade.

A última instalação foi realizada, em setembro, na Praça de Fátima, que teve os aparelhos convencionais recuperados e ganhou um novo equipamento multiuso, inédito nos espaços públicos do município, que possibilita a execução de diversos exercícios, estimulando diferentes grupos musculares.

Espaços Viva Mais em Cachoeiro

Praça do Paraíso

Praça de Gironda

Praça de Conduru

Praça do BNH de Cima

Praça do Alto União

Praça do Village – (Academia Antiga)

Praça do Aeroporto

Praça do Vila Rica

Praça do Monte Belo

Praça de Itaoca

Praça do Baiminas

Zumbi – Quadra de Areia

Praça de Coutinho

Praça do Novo Parque

Praça do Aquidaban

Praça do Coramara

Praça de São Vicente

Praça de Soturno

Ginásio Nello Volla Boreli

Praça do IBC

Praça de Burarama

Quadra do Basileia

Praça do São Luiz Gonzaga

Praça de Fátima

Academia da Beira Rio

