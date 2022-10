Atriz 'A Usurpadora', diz que irmã gêmea sofreu tentativa de feminicídio

Por Estadão - Estadão 21

Conhecida por ter sido a protagonista da novela A Usurpadora, a atriz Gabriela Spanic denunciou que sua irmã gêmea, Daniela Spanic, sofreu uma tentativa de feminicídio.

Gabriela publicou um vídeo no Instagram dizendo que as duas estão “cansadas de tantas injustiças”. Daniela foi golpeada na cabeça em um lugar público enquanto buscava um café.

Amigo das duas, Rodrigo Fragoso disse que Daniela estava tramitando assuntos do seu divórcio com Ademar Nahum, quando foi atacada. Daniela foi atingida do mesmo lado em que teve que se submeter a uma operação há tempos atrás por conta de um AVC.

A artista disse que suspeita que Ademar tenha sido o mandante do crime. “É um atentado de homicídio, não vão me dizer que é um invento meu, como disseram quando fomos envenenadas. Minha irmã e eu temos sido muito perseguidas”, disse Gaby.

Em 2010, a atriz, Daniela, a mãe das duas e o filho de Gabriela, à época com um ano e meio, foram envenenados por uma assistente. A mulher ficou presa por dois anos e recebeu ajuda de outra artista para deixar a prisão.

Segundo Gaby, a irmã está bem e as duas entrarão com uma denúncia. “Basta de tanta impunidade, basta que existam covardes no mundo se metendo com mulheres. … Eu não tenho mais medo. Eu não estou sozinha e minha irmã não está sozinha”, desabafou a artista.

