Ativistas jogam torta em estátua de cera do rei Charles III

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil jogaram torta na cara de uma estátua do rei Charles III, que está no museu Madame Tussauds de Londres, durante mais uma ação do grupo, nesta segunda-feira, 24. A manifestação acontece faltando poucos dias para a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, que vai ser realizada no Egito, a partir de 6 de novembro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A ação foi gravada e o vídeo foi publicado no twitter do grupo, o mesmo que alguns dias atrás teve uma ação em que manifestantes jogaram sopa no quadro Os Girassóis de Van Gogh. De acordo com o grupo, o protesto aconteceu como um pedido para que a Grã-Bretanha pare com projetos de exploração de petróleo e gás.

O rei Charles é conhecido por sua defesa de causas ambientais. No ano passado, ele foi responsável por abrir a COP26, que aconteceu na Escócia. Este ano, Charles não deve participar da conferência, um conselho dado pela ex-primeira-ministra do Reino Unido Liz Truss.

De acordo com a polícia britânica, quatro pessoas foram presas depois da ação.

Continua depois da publicidade

Redação C2

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].