Aridelmo Teixeira declara apoio a Manato no segundo turno

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 25

O ex-candidato Aridelmo Teixeira (Novo), que tem propostas semelhantes ao de Manato, declarou seu apoio na manhã desta segunda-feira (3), declarou apoio no segundo turno ao candidato Carlos Manato (PL), que obteve 38,48% dos votos válidos no primeiro turno.

“Como a gente colocou durante a campanha, estamos na campanha por um projeto e como o líder desse projeto hoje no segundo turno é o Manato, estamos aqui agora e assinamos um termo incorporando debates mais importantes do meu plano de Governo ao Plano de Governo de Manato.

“Com isso, estou aqui, Aridelmo, declarando apoio ao segundo turno a Manato para que a gente possa efetivamente fazer as modificações e os implementos, colocando o Espírito Santo no caminho do desenvolvimento, com a redução da pobreza, eliminação da extrema pobreza, melhorar as escolas de tempo integral o desenvolvimento econômico”.

Manato afirmou que o apoio dos demais candidatos é muito importante e que eles entendem que o seu projeto é o melhor para o Espírito Santo. Foi uma conversa democrática, aberta com todos os candidatos e eles são sensíveis e entendem que o nosso projeto é o melhor para a população.

“Nós contrariamos todas as pesquisas e sabíamos que estaríamos aqui no segundo turno. O povo quer mudança, está cansado de tudo isso que está aí, 20 anos do mesmo no poder, e nós vamos fazer diferente, um governo para todos os capixabas. Quero agradecer os mais de 800 mil votos que tive. Agora é rumo à vitória, obrigado capixaba”, finalizou Manato.

