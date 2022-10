AQUINOTICIAS.COM está entre os 40 portais selecionados no Brasil para o Local Lab

Por Redação - Redação 13

Após cumprir a primeira fase do GNI Local Lab Brasil, um programa do Google News Iniciative que oferece consultorias e apoio para aperfeiçoar o jornalismo digital, o AQUINOTICIAS.COM foi selecionado e está entre os 40 portais do Brasil que passaram para a segunda fase do curso, que começa em novembro e segue até o mês de março.

O GNI Local Lab está focado em apoiar pequenas e médias organizações jornalísticas que produzem conteúdo original no Brasil para levar suas operações digitais para o próximo nível. Com isso, nos próximos meses o portal terá: auditoria técnica do site, consultoria individual com o time técnico, implementação de itens prioritários para melhorar o desempenho do site, e workshops técnicos.

“Fazer parte dos 40 veículos selecionados em todo o Brasil, comprova o resultado do trabalho realizado no AQUINOTICIAS.COM por toda nossa equipe. Hoje, falamos com os milhares de usuários de forma assertiva, e agora com o Local Lab temos a certeza que vamos trazer muitas novidades e ainda mais resultado”, comenta o diretor Comercial e de Marketing, Luan Ola.

O programa tem o apoio de consultores e membros de três das mais importantes associações jornalísticas do país: Associação Nacional de Editores de Revistas (Aner), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação de Jornalismo Digital (Ajor).

Os critérios usados para fazer selecionar os 40 veículos foram definidos em conjunto pelo Google e consultorias que estão participando do projeto. Foram levados em conta, principalmente, dois fatores: engajamento do veículo/empresa na primeira fase do projeto (participação nos workshops, resposta a formulários de coleta de dados e interação com a equipe Local Lab).

As condições de cada veículo para realizar as implementações técnicas da fase seguinte que serão mais complexas, também foram levadas em consideração.

Entre os 100 selecionados

Em julho, o portal AQUINOTICIAS.COM foi selecionado para a primeira fase do GNI Local Lab Brasil. No país, 100 veículos de comunicação foram selecionados para a primeira edição do programa.

A lista de selecionados incluiu veículos em 19 estados do Brasil. São sites nativos digitais, jornais, revistas e emissoras de rádio ou televisão, que produzem conteúdo original e jornalístico, empregam de dois até 100 jornalistas em tempo integral na redação e estão em operação há pelo menos 12 meses. O programa segue até 30 de abril de 2023.

Os veículos selecionados participaram de workshops, mentorias e consultorias personalizados para aprimorar o desempenho mercadológico e implementar medidas de crescimento.

