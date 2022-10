'Angelina Jolie Zumbi' revela seu rosto pela 1ª vez após deixar prisão

Por Estadão - Estadão 28

“Angelina Jolie Zumbi”, cujo nome real é Fatemeh Khishvand, revelou seu verdadeiro rosto pela primeira vez durante entrevista ao canal iraniano Rokna News, após deixar a prisão. Ela ficou conhecida na internet por parecer um “cadáver” da atriz norte-americana.

O público acreditava que ela se submetera a diversas cirurgias plásticas com objetivo de alterar sua aparência. Ela admitiu que as fotos publicadas nas redes sociais, na verdade, são tratadas com maquiagens, filtros e montagens.

“O ciberespaço era uma maneira fácil de conseguir fama. Foi muito mais fácil do que se tornar uma atriz” disse ela segundo o DailyMail.

Ainda conforme o site, a prisão de Fatemeh aconteceu devido as suas postagens na web. Além disso, ela foi encarcerada por obscenidade e insulto ao hijab e, em 2019, condenada a 10 anos de prisão por corrupção e blasfêmia. Porém, foi liberta após 14 meses de reclusão.

Prisão por uso de Instagram

A ativista e jornalista Masih Alinejad, na época, fez um tweet para questionar a prisão da jovem: “10 anos de prisão para a influenciadora iraniana que usou maquiagem e Photoshop para se tornar uma zumbi da Angelina Jolie. Ela tem apenas 19 anos. Sua piada a levou para a cadeia”.

Khishvand chegou a pedir ajuda da atriz para ser liberta da prisão. “A República Islâmica tem um histórico de atormentar mulheres. Precisamos nos unir para acabar com esse apartheid de gênero”.

O Monitor de Direitos Humanos do Irã descreveu a prisão onde a influenciadora ficou detida como “a mais perigosa e pior prisão para mulheres” do país “devido a suas condições médicas e psicológicas desumanas”, segundo o portal Mirror do Reino Unido.

