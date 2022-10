Anchieta inicia estudos para melhoria do transporte público

Por Redação - Redação 7

Com objetivo de melhorar a mobilidade urbana e promover a regularização do transporte público municipal, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Infraestrutura, firmou recentemente contrato com a empresa Imtraff – Engenharia e Mobilidade para realizar um amplo estudo sobre o segmento. E nos dias 25 e 26 acontecerão dois encontros regionais com técnicos da empresa, onde a população poderá participar e apresentar sugestões.

No dia 25, às 18h30 acontece o primeiro encontro na escola Zuleika Flores da Purificação, em Jabaquara. Na ocasião serão ouvidos os moradores do interior. Já na quarta (26) o encontro ocorre no CEU das Artes, onde moradores da sede e litoral poderão apresentar suas reivindicações e sugestões.

Segundo o gerente estratégico de Transportes do município, Robson Lorencini Ceccon, na próxima semana, além dos encontros, a empresa contratada dará início aos estudos, percorrendo todo território municipal, com intuito em ouvir e visualizar de perto as demandas e os anseios de cada região, com isso, fazer uma fotografia da situação atual do transporte público e posteriormente propor as melhorias necessárias.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes, a empresa contratada irá elaborar estudos e levantamentos necessários à definição de itinerários, modais, programa tarifário, marco regulatório e modal de licitação. “Tudo isso será em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os estudos direcionarão os melhores caminhos para atender aos desejos de deslocamento dos usuários, com qualidade, segurança e preços acessíveis, além de ampliar a cobertura espacial do serviço”, disse Abrantes.

O prefeito Fabrício Petri, identifica que um serviço de transporte público eficiente não só beneficia usuários diretos, mas sim toda sociedade, em virtude de promover uma maior adesão dos moradores e turistas ao serviço, gerando menos trânsito e poluição. “Entendemos que construir políticas de investimentos no transporte público coletivo é a alternativa correta para inverter as práticas atuais que contribuem para o surgimento de números cada vez maior de veículos nas ruas, agravando os congestionamentos, gerando poluição, elevando os índices de acidentes e vítimas do trânsito”, aponta.

O prazo para a empresa apresentar os estudos à prefeitura é de até 270 dias, incluindo a entrega de um termo de referência para o município licitar a concessão do serviço e implantar o formato proposto.

