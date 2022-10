Alunos da APAE de Marataízes concluem projeto de Inclusão Social no Mercado de Trabalho

Por Redação - Redação 11

Aconteceu na última sexta-feira (21), a exposição das peças artesanais, produzidas na oficina de artesanato. No auditório da Instituição, foi divulgado os blogs desenvolvidos pelos alunos, com a presença de seus familiares, autoridades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, equipe responsável da Instituição e Presidente.

Ao final da exposição, foram entregues os certificados aos alunos que concluíram o projeto “Inclusão Social no Mercado de Trabalho”.

O Projeto: “Inclusão Social no Mercado de Trabalho”, através do “Fundo Mais Inclusão – APAE- ES”, teve início no mês de maio de 2022, realizado na APAE de Marataízes, com durabilidade de seis meses. O curso tem por objetivo a renda econômica de seus usuários e familiares, com a confecção de peças artesanais que serão comercializadas nos blogs construídos individualmente por cada usuário e família participante.

