Ainda dá tempo de ganhar um par de ingressos para curtir o show do Belo no Gordinho Cachoeiro

Um dos maiores nomes do pagode e do samba no Brasil, Belo, se apresenta no Gordinho, em Cachoeiro de Itapemirim, no próximo dia 28 de outubro! E quem quiser curtir o show, o AQUINOTICIAS.COM vai dar uma forcinha.

Em parceria com o @gordinhocachoeiro, o AQUINOTICIAS.COM vai sortear 1 par de ingressos (pista) + 1 combo (gim + energético).

Para participar você deve:

Seguir @aquinoticias

Curtir a publicação

Marcar 2 amigos na publicação (proibido marcar empresas, fakes e famosos)

Deixar o perfil aberto no dia do sorteio (26/10).

O sorteio será realizado no dia 26/10 e o resultado será anunciado por aqui e pelo portal AQUINOTICIAS.COM. Será 1 ganhador, que vai levar 1 par de ingressos (pista) + 1 combo (gim + energético).

Show em Cachoeiro

O show do cantor Belo será no próximo dia 28 de outubro, no palco do Gordinho Cachoeiro. A noite contará ainda com shows dos grupos Koisa Nossa e Art Samba.

De acordo com a organização, o evento será marcado por muita animação e também romantismo, com shows que vão colocar o público para dançar e cantar os clássicos do pagode brasileiro.

Se apresentando após muitos anos na cidade, Belo promete trazer seu repertório completo, com vários sucessos e novidades. Dono de hits atemporais, como: Perfume, Supera, Tua Boca, Derê, Farol das Estrelas, Razão da Minha Vida, entre outros, o cantor vai fazer todo mundo cantar, tirar o pé do chão e sambar muito.

O espaço do Gordinho Cachoeiro é dividido entre pista, área premium e camarote. Os ingressos já estão à venda pelo site lebillet.com.br com valores entre R$ 80 e R$ 340.

