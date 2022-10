Aberto processo seletivo para vagas de trabalho no Hospital Público Municipal de Ibatiba

Por Marcos Freire - Marcos Freire 30

A Prefeitura de Ibatiba publicou edital que abre inscrições para a seleção de profissionais visando a implantação do Hospital Público Municipal. O regime será de contratação temporária para composição de cadastro de reserva. Na terça-feira (18), o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, junto de outras autoridades, anunciou que o Hospital Nossa Senhora da Penha – que estava na eminência de ser fechado – passou a ser Hospital Público.

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas no Setor de Protocolo, na sede da Prefeitura de Ibatiba, na Rua Salomão Fadlalah, 255, centro da cidade, no horário de 8 às 11 horas e de 12 às 16 horas, até o dia 3 de novembro. O candidato deverá apresentar a ficha de inscrição anexa ao edital que está publicado no site da Prefeitura (Ibatiba.es.gov.br), além de cópia e documentos relacionados no mesmo edital.

O processo de seleção dos candidatos será realizado para os cargos de cozinheira hospitalar, copeiro hospitalar, lavadeiro hospitalar e higienizadora hospitalar. “Esse será o primeiro processo de contratação, outros certames serão abertos posteriormente”, declara o secretário municipal de Saúde, Marcos Paulo.

Hospital estava prestes a ser fechado

O Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Penha de Ibatiba estava na eminência de ser fechado por sua diretoria no próximo dia 5 de novembro. A diretoria da instituição privada, com 38 anos de funcionamento, fez o anúncio em setembro e, desde então, diante da preocupação da população de ficar sem um local para atendimento por meio do SUS, vinham sendo discutidas hipóteses de reverter a situação, envolvendo a diretoria do hospital, Prefeitura, Câmara e Governo do Estado.

No dia 18, foi anunciado a transformação da instituição de privada para pública. O processo seletivo é um dos pontos do processo de transição que depende de vários trâmites legais e administrativos. E o objetivo de todos os envolvidos é que, em breve, sejam retornados os serviços de obstetrícia, de cirurgias, mas principalmente garantir que a instituição continue atendendo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e também com consultas particulares.

A Prefeitura contou com total apoio da Câmara de Vereadores, do Conselho Municipal de Saúde, mas principalmente do governador Renato Casagrande, no processo. Várias reuniões foram realizadas e o Governo do Estado foi primordial para que o anúncio do Hospital Público Municipal pudesse ser feito.

