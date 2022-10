A Fazenda 14: após briga, Shayan e Tiago são expulsos do reality show

Por Redação - Redação 19

Depois de brigarem em “A Fazenda 14”, Shayan e Tiago foram expulsos do reality show na madrugada desta sexta-feira (21). Eles discutiram durante o programa ao vivo e, ainda na tela da Record TV, Adriane Galisteu informou que as imagens iriam para avaliação e, caso houvesse violência, haveria expulsão.

Após analisar as imagens, a direção do reality show decidiu expulsar ambos do jogo. Eles informaram aos peões da sede e pediram que arrumassem as malas de Tiago – já que as coisas de Shayan já estavam separadas por causa da roça.

Não demorou para uma choradeira começar no “Grupo B”, lamentando a saída de Shay. Mais cético, o “Grupo A” se preocupou com o estado de saúde de Tiago e até questionaram o futuro do atleta com relação ao cachê do reality.

Entenda a confusão

Enquanto Deolane Bezerra voltava para a sede, Shayan e Tiago batiam boca dentro da casa. Eles foram um para cima do outro, se empurrando. Adriane Galisteu voltou para a sede na expectativa de ver os peões celebrando o retorno da advogada. Não foi isso que aconteceu.

A câmera cortou para a briga dos dois e deixou Deolane de lado. Nas cenas, enquanto Shayan voltava para o quarto, o iraniano deu uma cabeçada e uma cotovelada no rival. Logo depois, a produção interveio e dois seguranças entraram na casa, separando os jogadores de ambiente. Enquanto isso, Moranguinho e André tentavam acalmar Lucas e Vini. Tudo isso foi ao ar ao vivo.

Depois da briga, quando os ânimos dos peões começaram a se acalmar, membros dos dois grupos ameaçaram deixar o reality show caso os rivais não fossem eliminados. Deborah e Alex arrumaram motivos para a expulsão de Tiago. O influenciador digital disse que tem medo de continuar no jogo, por sua sanidade física. Shayan sugeriu que eles fizessem um protesto e todos tocassem o sino para sair.

Por sua vez, Deolane não hesitou ao dizer que sairia da casa se o iraniano continuasse. De acordo com ela, não seguiria no reality show, porque isso não seria certo. Afinal de contas está nas regras que a agressão não é permitida. Dessa forma, uma desistência seria mais do que justificada.

Não é de hoje que Tiago Ramos e Shayan se estranham. No final de semana, a Record TV exibiu um vídeo que ocorreu logo após a gravação do “Hora do Faro” com participação de Tati Zaqui.

Os dois estavam na cozinha da sede quando começaram a trocar farpas. “Você não é ninguém pra dizer que eu não tenho casa”, disparou Tiago para Shay. “Pode falar, pode falar. Olhe no meu olho”, rebateu o iraniano.

“Pode xingar, pode xingar”, gritou Shay. “Vamos ver lá fora seu arrombado”, disparou o ex- da mãe de Neymar. “Para, por favor, para”, pediu Kerline, que atualmente vive um affair com Shayan. “Mão para trás, mão para trás. Calma, vai prejudicar você. Tiago…”, disse Vini, tentando apartar a briga, assim como outros peões presentes.

Neste momento, a câmera do PlayPlus cortou para a sala, em que Pétala Barreiros estava tapando os ouvidos por conta da briga, sentada no sofá com André. Foi então possível ouvir, antes do sinal ser interrompido e só retornar com ânimos acalmados: “Você cuspiu em mim!”, declarou Tiago.

