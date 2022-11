CNT critica paralisação de grupos pró-Bolsonaro nas rodovias

Por Estadão - Estadão 14

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), entidade que representa as empresas transportadoras, afirmou, em nota, que acompanhas as paralisações em algumas rodovias do País e se disse contrária a esse tipo de intervenção. “A entidade respeita o direito de manifestação de todo cidadão, entretanto defende que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas”, disse a CNT.

A manifestação da CNT ocorre em meio aos bloqueios e interdições de rodovias federais registrados desde no País, após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL). Manifestantes pedem a intervenção do Exército. Há registro de envolvimento de caminhoneiros e produtores rurais nos atos, mas são majoritariamente organizados por “populares”, segundo a PRF. Há pelo menos 236 pontos com ocorrências em rodovias pelo País.

A entidade afirmou que paralisações geram transtornos econômicos, dificuldades para locomoção de pessoas e ao transporte de produtos de primeira necessidade da população, como alimentos, medicamentos e combustíveis. “A CNT tem convicção de que as autoridades garantirão a circulação de pessoas e de bens por todo o País com segurança, entendendo que qualquer tipo de bloqueio não contribui para as atividades do setor transportador e, consequentemente, para o desenvolvimento do Brasil”, concluiu na nota.

Atualmente, cerca de 250 mil empresas compõem o setor de transportes no Brasil.

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

