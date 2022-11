Pocah sofre acidente de carro após motorista dormir no volante

Por Estadão - Estadão 11

A cantora Pocah relatou que sofreu um acidente de carro na madrugada de sábado, 29. Apesar do susto, a artista tranquilizou os fãs e assegurou que está bem.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, escreveu Pocah no vídeo publicado em seus stories do Instagram.

“Livramento de Deus logo cedo”, completou. Apesar de não dar mais detalhes sobre o ocorrido, a assessoria da artista confirmou ao Estadão que ela e sua equipe, que estavam no carro, seguem bem e que foi apenar um susto.

Pocah também comentou sobre o ocorrido no Twitter: “Quem me protege não dorme”.

