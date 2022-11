Meia Ed Carlos vai passar por cirurgia no ombro e só retorna ao Santos em 2023

Por Estadão - Estadão 6

Todo garoto sonha com uma chance no time profissional. Contratado do São Paulo em 2021, Ed Carlos começou a ganhar chances no time principal do Santos com Orlando Ribeiro. Quando imaginava ter uma sequência de jogos, porém, sofreu uma lesão no ombro e só retornará em 2023. Exames confirmaram nesta segunda-feira que o garoto terá de passar por uma cirurgia.

“O Santos FC informa que o meia Ed Carlos teve uma luxação no ombro esquerdo, ocorrida durante o treino no CT Rei Pelé, na última sexta-feira. Após a realização de exames e avaliação de especialista nesta segunda (31), foi definido que o atleta passará por tratamento cirúrgico”, informou o clube.

Depois de jogar alguns minutos durante as partidas contra Internacional e Atlético-MG, Ed Carlos ganhou a confiança de vez do técnico Orlando Silva ao entrar no intervalo contra o Juventude, na Vila Belmiro, e modificar a história de um jogo que estava complicado para uma excelente goleada por 4 a 1.

O jovem de 21 anos conquistou a confiança do treinador interino e se tornou titular contra Red Bull Bragantino, Corinthians e Flamengo. Em preparação para realizar seu quarto jogo seguido desde o início, porém, acabou sofrendo a lesão que o impedirá de encarar o Atlético-GO, na quarta-feira, e que abrevia sua temporada.

“O procedimento cirúrgico será realizado nos próximos dias e o meia não ficará à disposição para os últimos jogos do Santos FC na atual temporada”, completou o Santos. Além dos goianos, o time ainda encara Avaí, Botafogo, no Engenhão, e Fortaleza.

