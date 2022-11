Carabajal espera ter mais espaço no Santos e mira jogo contra o Atlético-GO

Por Estadão - Estadão 10

Após mais de um mês sem entrar em campo pelo Santos, Gabriel Carabajal foi acionado contra o Flamengo e marcou um dos gols da derrota por 3 a 2 sofrida pelos santistas, em partida marcada por reclamações contra a arbitragem. Contratado em agosto, o argentino se vê mais confiante depois de ter balançado a rede e espera ter mais oportunidade nesta reta final do Brasileirão.

“Depois de algumas partidas tive a possibilidade de jogar alguns minutos e consegui marcar pela primeira vez com essa camisa. Infelizmente não foi o suficiente para conquistar a vitória, mas fiquei muito feliz pelo gol”, disse. “Sei que somos 11 dentro de campo e não podem jogar todos. Mas aqui tem um elenco trabalhador e todos trabalham muito para estarem preparados quando a oportunidade aparecer, e foi o que aconteceu comigo”, completou.

Carabajal é um dos candidatos a ficar com a vaga de Ed Carlos, que sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treinamento de sábado. O camisa 5 disputa posição com Luan para começar jogando contra o Atlético-GO, em duelo marcado para às 19 horas de quarta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão. Vinícius Zanocelo também está na briga.

“Vai ser um jogo disputado. Eles (Atlético-GO) estão em uma situação complicada, mas nós também precisamos da vitória, pois um clube grande tem que ganhar sempre. Por isso acredito que será uma partida bem difícil, sim”, comentou o meio-campista argentino sobre o duelo.

Além de Ed Carlos, o técnico Orlando Ribeiro também não conta com o volante Rodrigo Fernández e o lateral-direito Madson, ambos suspensos. O goleiro John pode voltar a ser relacionado após se recuperar de um trauma na perna direita e Soteldo, com lesão no bíceps femoral da coxa direita, continua como desfalque.

O Santos pode ir a campo com João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Maicon e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Luan (Vinicius Zanocelo ou Carabajal); ngelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

