Técnico do Bayern garante Neuer na Copa após lesão: 'A nação pode dormir em paz'

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Advertisement

De volta aos treinos dos goleiros do Bayern de Munique nesta segunda-feira, Manuel Neuer está perto de voltar aos gramados após lesão sofrida no ombro no início deste mês. Ainda não poderá jogar nesta terça-feira, quando os bávaros enfrentam a Inter de Milão pela rodada final do Grupo C da Liga dos Campeões, mas, segundo o técnico Julian Nagelsmann, estará em forma para defender a seleção alemã na Copa do Mundo.

Continua depois da publicidade

“A nação pode ir para a cama com paz de espírito”, afirmou o treinador em coletiva de imprensa. “Nós temos a esperança de que Manu volte a jogar neste final de semana. Ele não teve problemas durante ou depois do treinamento de hoje. De qualquer forma, vamos ter que esperar e observar”, completou.

Caso não haja nenhum imprevisto no processo de recuperação, Neuer deve retornar contra o Hertha Berlin, em jogo da 13ª rodada do Campeonato Alemão, marcado para sábado. Então, restarão apenas mais duas partidas, uma contra o Werder Bremen e outra contra o Schalke 04, antes da pausa para a Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 20 de novembro. A última vez que o goleiro esteve em campo foi no dia 8 de outubro, no empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund.

Manuel Neuer vem sendo uma das grandes estrelas dos Mundiais de futebol desde 2010, ano em que disputou sua primeira Copa, na África do Sul, onde foi eliminado nas semifinais pela campeã Espanha antes de vencer o Uruguai na disputa pelo terceiro lugar. No Mundial de 2014, disputado no Brasil, sagrou-se campeão e foi eleito o melhor goleiro da competição. Em 2018, na Rússia, amargou uma histórica eliminação precoce ainda na fase de grupos. Por isso, pretende ir à sua quarta Copa do Mundo com a missão de deixar para trás a má impressão da última edição.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].