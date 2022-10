Ofertas de valores mobiliários somam R$ 425,7 bilhões no 3º trimestre

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Advertisement

As emissões em valores mobiliários somaram no terceiro trimestre, o total de R$ 425,7 bilhões. O destaque do período é o segmento de renda fixa corporativa (debêntures e notas), que representa 55% do valor emitido no ano, contra 40% em 2021. As informações são do Boletim Econômico da CVM.

Continua depois da publicidade

Um destaque foi o crescimento do valor emitido nas operações com Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que chegou a R$ 36 bilhões, frente aos R$ 15,9 bilhões acumulados no mesmo período de 2021 – um aumento de 126,4%.

No período, as ofertas de crowdfunding mais que dobraram em quantidade e triplicaram em valor emitido, se comparadas ao mesmo período de 2021. No último ano, foram 45 emissões, totalizando R$ 70 milhões, enquanto o terceiro trimestre de 2022 fechou com 110, somando R$ 210 milhões.

O número de regulados aumentou cerca de 9% em relação ao final de 2021. A CVM contabiliza agora 78.162 participantes, com destaque para os consultores de valores mobiliários. Esta é a categoria que mais cresceu desde o início do ano, quando contava com 1.018 registros. Até o último levantamento, em 30 de setembro, já somam 1.259, aumento de 23,7%.

Continua depois da publicidade

Juliana Garçon

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].