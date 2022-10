Verstappen se diz surpreso com recorde: 'Nunca pensei que venceria 14 no ano'

Por Estadão - Estadão 10

Campeão no início do mês, Max Verstappen foi além nesta reta final da Fórmula 1 e se isolou como o piloto que mais venceu corridas em uma mesma temporada. O feito foi alcançado neste sábado, no GP do México, onde superou Lewis Hamilton e o piloto da casa Sergio Pérez, seu companheiro da Red Bull, para conquistar a 14ª vitória do ano, número nunca antes alcançado por nenhum piloto e que deixou o próprio holandês surpreso.

“Sabíamos que o início da corrida seria crucial para mantermos aquele pneu macio vivo por tempo suficiente, o que pareceu funcionar. Quer dizer, precisei lutar um pouco no final, mas felizmente a diferença foi grande o suficiente para estender algumas voltas e sim, uma vez que colocamos os pneus médios, tudo começou a funcionar melhor”, disse Verstappen.

“Acho que, desde o início, já tínhamos o sentimento de que poderíamos continuar em primeiro até o fim. Foi outra grande corrida, mas também é uma temporada incrível para nós como equipe. Nunca pensei que seria capaz de vencer 14 corridas em um ano, mas é claro, estou incrivelmente orgulhoso”, completou.

Quando venceu o GP dos Estados Unidos, na semana passada, Verstappen se igualou aos alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel na prateleira de pilotos com maior número de vitórias em uma única temporada, cada um com 13 triunfos. Ao vencer a etapa mexicana neste final de semana, superou os dois lendários pilotos e tornou-se o líder isolado do quesito.

Além disso, o holandês ainda bateu o recorde de pontos somados em uma edição da Fórmula 1, com 416. “Temos a corrida sprint no Brasil, e espero que eu poça pontuar um pouquinho mais. Mas, não é sobre isso. No fim do dia, é sobre tentar vencer o campeonato e não importa quantos pontos você faça, embora isso mostre que o ano foi incrível”, disse.

Em busca de mais pontos e nova vitória, Verstappen correrá no Brasil no dia 13 de novembro, a partir das 15 horas, quando será disputado o GP de São Paulo, em Interlagos. A etapa brasileira é a penúltima da temporada da categoria, que acaba em Abu Dabi, no dia 20.

