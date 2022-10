Moraes diz ter ligado para candidatos e não acredita em contestações

Por Estadão - Estadão 10

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou na noite deste domingo, 30, ter ligado para os presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o atual, Jair Bolsonaro (PL), para lhes cumprimentar pela participação “por terem participado do momento mais importante da democracia: as eleições”.

Ele afirmou ainda não acreditar em contestações, mas que o TSE analisará caso elas ocorram dentro “das regras dos jogos eleitorais”.

“Liguei para ambos por ser uma praxe do TSE para cumprimentar na participação, do jogo democrático e avisei que iria proclamar o resultado. Não acredito que haverá contestação. Se houver contestações dentro das regras do jogos eleitorais, elas serão analisadas normalmente”, disse.

Moraes também cumprimentou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e lhe agradeceu por “sempre ter estado ao lado da democracia”.

Questionado em seguida, o ministro afirmou ainda não vislumbrar “nenhum risco real de contestação”. “O resultado foi proclamado e os eleitos serão diplomados em 19 de dezembro e tomarão posso em 1º de janeiro. Quanto a eventuais fissuras, fazem parte do jogo democrático e agora compete muito mais aos vencedores unir o país. Aqueles que são eleitos governarão para todos os brasileiros, não só para todos os eleitores”, completou Moraes.

Débora Álvares e Amanda Pupo

Estadao Conteudo

