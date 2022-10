TSE: no PR, com 56,37% dE seções totalizadas, Bolsonaro tem 62,82% e Lula, 37,18%

Por Estadão - Estadão 2

Com 56,37% das seções eleitorais totalizadas no Paraná, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 62,82% dos votos válidos no Estado, à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que marca 37,18%. No primeiro turno, o atual mandatário teve 55,26% e o petista, 35,99%.

