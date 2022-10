Datafolha projeta vitória de Renato Casagrande (PSB) no Espírito Santo

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Datafolha projeta a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo governo do Espírito Santo. Com 53,37% das urnas apuradas, Casagrande tem 53,76% contra 46,24% do bolsonarista Carlos Manato (PL).

Continua depois da publicidade

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].