Lewandowski marca, Barcelona vence Valencia e encosta no líder Real Madrid

O Barcelona jogou a pressão em cima do líder Real Madrid ao vencer o Valencia por 1 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol do duelo foi marcado por Lewandowski, com direito a assistência de Raphinha.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos mesmos 31 pontos do Real Madrid, que leva a melhor no saldo de gols. O time madrilenho, no entanto, entra em campo neste domingo para encarar o Girona. Já o Valencia ficou em décimo, com 15.

A vitória serviu para o Barcelona dar uma resposta para sua torcida após a eliminação precoce na Liga dos Campeões da Europa e aliviar a pressão em cima do técnico Xavi.

O dia não era do Valencia. Logo aos 17 minutos, o time mandante perdeu o atacante Cavani, lesionado. Existe uma preocupação com a gravidade da lesão, que poderia tirar o uruguaio da Copa do Mundo. Mas nem tudo foi ruim. Aos 22, o Barcelona chegou a marcar com Ansu Fati, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

O Barcelona continuou pressionando e perdeu nova oportunidade de abrir o marcador aos 43 minutos. Jordi Alba colocou a bola na cabeça de Lewandowski, que mandou na trave. O Valencia, no entanto, recuou e conseguiu levar o 0 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, o Valencia resolveu sair para o jogo e chegou a marcar com Samuel Lino. O lance também foi anulado, já que Marcos André havia desviado a bola com a mão. O time mandante, no entanto, voltou a truncar o jogo e deu a entender que estaria satisfeito com o resultado.

O Barcelona, porém, não aceitou a marcação rival. Xavi mexeu e colocou o brasileiro Raphinha, que deu mais velocidade à partida. Aos 39 minutos, Pedri foi até o fundo e rolou para trás. Ferrando Torres chegou chutando e perdeu grande chance de marcar.

No entanto, depois de tanto insistir, o Barcelona marcou o gol da vitória aos 48 minutos. Raphinha, que não vinha tendo espaço, colocou a bola na medida para Lewandowski, que mandou para o fundo das redes, sem dar tempo para o Valencia reagir.

Mais cedo, o Rayo Vallecano surpreendeu ao vencer o Sevilla por 1 a 0, fora de casa. Com isso, subiu para o oitavo lugar, com 18 pontos, deixando o rival em situação delicada na tabela de classificação, no 16º lugar, com dez.

