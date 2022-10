Pesquisa Datafolha: Lula tem 52% e Bolsonaro, 48%, dos votos válidos no 2º turno

Por Estadão - Estadão 6

Na véspera do segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 52% dos votos válidos contra 48% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os dados são da última pesquisa Datafolha das eleições 2022, divulgada neste sábado, 29.

Segundo o instituto, o resultado mostra que os candidatos estão no limite da margem de erro, com probabilidade de o petista estar à frente. Na pesquisa anterior, do dia 27, o placar era de 53% para Lula e de 47% dos votos válidos para Bolsonaro.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os de eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Nos votos totais, Lula tem 49% e Bolsonaro, 45%. Brancos e nulos são 4%. Não sabem ou não responderam, 2%.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, entrevistou 8.308 mil pessoas, em 253 municípios, nos dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08297/2022.

