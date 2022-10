Sem ambições na Série B, Ponte Preta e Criciúma empatam no Moisés Lucarelli

Por Estadão - Estadão 8

Cumprindo tabela nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 37ª rodada. Lucca abriu o placar, mas Hygor deixou tudo igual.

Com o resultado, o Criciúma ficou na nona posição, com 53 pontos. A Ponte Preta, por outro lado, está na 12ª colocação, com 46.

O jogo começou com uma curiosidade. Lohan pediu para deixar o campo, foi para o vestiário e voltou logo depois do Criciúma ter um gol anulado. Aos seis minutos, Hygor recebeu de Serrato e tocou na saída de Caíque França. No entanto, o árbitro anulou o lance e marcou impedimento do camisa 11.

A Ponte Preta também teve um gol anulado. Aos 27 minutos, Cássio Gabriel deu bela assistência para Lucca. Na frente para o gol, o artilheiro jogou no fundo das redes, mas estava em posição de impedimento, nada valeu.

O jogo ganhou emoção nos minutos finais do primeiro tempo. Gedeílson errou o tempo da bola, bateu com a mão e acabou cometendo pênalti. Aos 48 minutos, Lucca bateu no ângulo e abriu o placar. Mas, no minuto seguinte, o Criciúma empatou. Marcelo Hermes lançou para Hygor, que se esticou todo para fazer 1 a 1.

No segundo tempo, os times voltaram mais cautelosos, mas chegaram a criar algumas oportunidades. Aos dez minutos, Gedeílson cruzou e Lohan exigiu grande defesa de Caíque França. A resposta foi com Fessin, que chegou atrasado no lance e por muito pouco não completou para o gol.

O jogo caiu de produção na reta final. As equipes aceitaram o resultado, mas foi do Criciúma a última chance do duelo. Aos 41 minutos, Claudinho cruzou e viu a bola sobrar para Rayan. O zagueiro ajeitou, mas pegou muito mal na bola e desperdiçou a última chance do time carvoeiro.

A Ponte Preta volta a campo frente ao Náutico, na sexta-feira, às 21h30, no estádio dos Aflitos, no Recife (PE). No domingo, às 18h30, o Criciúma recebe o Tombense, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 CRICIÚMA

Ponte Preta – Caíque França; Bernardo, Léo Santos, Fábio Sanches (Guilherme Souza) e Igor Formiga; Felipe Amaral (Moisés Ribeiro), Wallisson, Wesley Fraga (Bruno Alves), Cássio Gabriel (Vitinho) e Fessin (Ribamar); Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

CRICIÚMA – Gustavo; Gedeílson (Claudinho), Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Arilson, Marcos Serrato (Rômulo), Ítalo (Thiago Alagoano) e Fellipe Mateus (Renan Areias); Hygor e Lohan (Rafael Bilu). Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS – Lucca, aos 48, e Hygor, aos 49 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

CARTÕES AMARELOS – Igor Formiga, Wallisson e Wesley Fraga (Ponte Preta); Marcos Serrata e Rayan (Criciúma).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

