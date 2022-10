Lula acusa Bolsonaro de não ter propostas econômicas: 'Está vendendo facilidade'

Por Estadão - Estadão 9

Luiz Inácio Lula da Silva se irritou com Bolsonaro, quando o presidente o questionou: “Qual a sua paixão com sequestradores?”, citando o caso em que o petista teria interferido na prisão do empresário Abílio Diniz.

“Sinceramente, no próximo debate que eu for candidato a Presidente a gente vai ter que estabelecer uma regra, assinar e protocolar em cartório. Eu estou querendo perguntar uma coisa simples e fácil que ele pode dizer que não colocou dinheiro no Orçamento pro ano que vem, como não colocou pra muita coisa. Mas como é candidato, está aqui vendendo facilidade”, rebateu Lula.

O petista voltou a prometer que, caso seja eleito, vai abonar a declaração do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Bolsonaro associa Lula a Geddel

O presidente Jair Bolsonaro (PL) associou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA), envolvido no caso em que encontraram R$ 51 milhões em um bunker em Salvador. Lula negou responsabilidade.

O MDB, partido de Geddel, compõe a chapa petista ao governo do Estado da Bahia, encabeçada por Jerônimo Rodrigues, que disputa o segundo turno contra ACM Neto (União Brasil).

